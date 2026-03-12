İspanya’dan Trump’ın ticaret tehdidine yanıt: Korkmuyoruz

İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, İspanya devlet televizyonu TVE’ye yaptığı açıklamada Trump’ın sözlerinden endişe duymadıklarını belirterek, “Bundan hiçbir şekilde korkmuyoruz” dedi.

Albares, ABD Başkanı’nın farklı ülke liderleri hakkında sık sık açıklamalar yaptığını hatırlatarak, İspanya’ya yönelik tek taraflı bir ticari yaptırımın mümkün olmadığını savundu.

Avrupa Birliği’nin ortak ticaret politikası bulunduğunu vurgulayan Albares, bu politikayı uygulama yetkisinin Avrupa Birliği’ne ait olduğunu ifade etti.

"SAVAŞA HAYIR" VURGUSU

İspanya hükümetinin “Savaşa hayır” söylemini sürdürdüğünü belirten Albares, İran’a yönelik saldırıları destekleyecek herhangi bir tutum sergilemediklerini söyledi. Albares, bu yaklaşımın dünya genelinde birçok ülke ve milyonlarca insan tarafından paylaşıldığını dile getirdi.

İSRAİL İLE DİPLOMATİK GERİLİM

Albares ayrıca, İspanya’nın İsrail’deki diplomatik temsil seviyesini büyükelçilikten maslahatgüzar seviyesine düşürme kararına da değindi. İspanyol büyükelçinin altı ayı aşkın süre önce istişareler için merkeze çağrıldığını hatırlatan Albares, o tarihten bu yana Benjamin Netanyahu hükümetiyle ilişkileri sürdürmeye çalıştıklarını ancak beklenen karşılığın gelmediğini söyledi.

Bu nedenle Tel Aviv’deki İspanya büyükelçiliğinin temsil seviyesinin, İsrail’in Madrid’deki temsilciliğiyle aynı seviyeye indirildiğini açıkladı.

TRUMP'TAN YENİDEN TEHDİT

ABD Başkanı Trump, 3 Mart’ta yaptığı açıklamada İspanya’yı “tüm ticari ilişkileri kesmekle” tehdit etmişti. Trump son açıklamasında ise İspanya’nın İran konusunda işbirliği yapmadığını öne sürerek, ayrıca NATO ülkeleri arasında savunma harcamalarını artırmayan ülkelerden biri olması nedeniyle Madrid yönetimini eleştirdi.