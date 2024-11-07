ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın zaferi Kanada'yı göçmen endişesine sevk etti

AA

Kıyasıya rekabetin sürdüğü ABD seçimlerinde sonuçlar belli oldu.

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Kamala Harris'e karşı seçim zaferini kazanarak ABD'nin 47’nci Başkanı seçildi.

Trump'ın seçim zaferi sonrası dikkat çeken yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son olarak, Kanada'nın Quebec eyaleti Başbakanı Francois Legault'ten yapılan açıklamada, Trump'ın zaferi nedeniyle "büyük bir göçmen akınına" karşı sınırlarını güvence altına alınması çağrısında bulundu.

YASA DIŞI GÖÇMEN HAREKETLİLİĞİ ENDİŞESİ

Trump'ın seçim zaferini ilan etmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Legault, bölgede yaşanabilecek yasa dışı göçmen hareketliliğine ilişkin değerlendirme yaptı.

Ülkesinin Trump'ın ABD seçimlerindeki zaferi nedeniyle "büyük bir göçmen akınına" karşı sınırlarını güvence altına almak için hızlı hareket etmesi gerektiği uyarısında bulunan Legault, devamında "Federal hükümeti sınırlarımızı koruma sorumluluğunu yerine getirmeye çağıracağız." ifadesinde bulundu.

Ülkesine gelebilecek göçmenlerin sayısının çok fazla olacağına işaret eden Legault, Quebec'in ABD'nin dört eyaletiyle sınır komşusu olduğuna dikkat çekti.

ACİL DURUM PLANLARI HAZIR

Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland ise Legault'un açıklamalarının ardından Başbakan Justin Trudeau hükümetinin sınırları kontrol edemeyeceği yönündeki endişeleri yatıştırmak amacıyla şu açıklamalarda bulundu:

Kanadalıları, sınır güvenliği ve kendi sınırımızı kontrol etmenin, Kanada'ya kimin girip kimin girmeyeceğini kontrol etmenin önemini kesinlikle kabul ettiğimiz konusunda temin etmek istiyorum.

Öte yandan, Kanada'nın ulusal polis gücü ise göçmen akını durumunda sınır gözetiminin arttırılması da dahil olmak üzere acil durum planlarının hazır olduğunu vurguladı.