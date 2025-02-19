ABD'nin yeni Ticaret Bakanı Howard Lutnick, senatodan onay aldı

DHA

ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesi için aday gösterdiği isimler, tek tek senato oylamasına çıkıyor.

Senato bugün, bir bakanı daha oyladı.

Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Trump'ın Ticaret Bakanlığı'nda oy gösterdiği Howard Lutnick için oylama yapıldı.

51 OYLA LUTNICK BAKAN OLDU

Lutnick'in Ticaret Bakanı olması için 51 senatör 'evet', 45 senatör 'hayır' oyu kullandı.

Howard Lutnick, ABD'nin yeni Ticaret Bakanı oldu.

47 BİN ÇALIŞANI YÖNETECEK

Bu onayla birlikte Lutnick, Başkan Donald Trump'ın kabinesinde Senato'dan onay alarak göreve başlayan 17. üye oldu.

Lutnick, Ticaret Bakanı olarak 47 bin çalışanı ve 11,4 milyar dolar bütçesiyle geniş bir departmanı yönetecek.