ABD'ye İran savaşının ağır maliyeti: 3,84 milyar dolarlık kayıp

ABD ve İsrail, İran’a karşı büyük çaplı hava ve füze saldırılarını sürdürüyor.

28 Şubat’ta başlatılan operasyon kapsamında İsrail ve ABD güçleri, Tahran ve başka İran şehirlerindeki stratejik askeri ve nükleer hedeflere koordineli saldırılar düzenledi; bunun sonucu olarak İran’da geniş çaplı can kayıpları, altyapı hasarı ve bölgesel gerilim tırmandı.

ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ilk 14 gününde, radar bileşenleri, uçaklar ve insansız hava araçları (İHA) dahil yaklaşık 3,84 milyar dolar değerinde askeri ekipman kaybettiği belirlendi.

İRAN SAVAŞI ABD İÇİN PAHALIYA PATLADI

Açık kaynaklar ve tahmini verilere göre, kayıpların en büyük nedeni olarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve Suudi Arabistan’daki hasar gören veya imha edilen THAAD balistik füze savunma sistemine ait AN/TPY-2 radar bileşenleri öne çıkıyor. Bu radarların toplam tahmini değeri 2 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Birçok kaynak tarafından analiz edilen uydu görüntüleri, hasarın boyutu net olarak belirlenemese de bu ülkelerdeki 4 AN/TPY-2 radar bileşeninin vurulduğunu doğruladı.

Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nde bulunan ve değeri yaklaşık 1,1 milyar dolar olan AN/FPS-132 erken uyarı radar sistemi de İran’ın misilleme saldırıları sırasında vuruldu ve Katar yetkilileri de radarın hasar gördüğünü doğruladı.

ABD'li yetkililer, CBS News'e yapılan açıklamada, 11 adet MQ-9 Reaper İHA'nın düştüğünü doğrularken, bu zarar da toplamda yaklaşık 330 milyon dolar oldu.

Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından "dost ateşi" sonucu düşürülen 3 adet F-15E Strike Eagle tipi savaş uçağının yerine yenilerinin konulmasının da yaklaşık 282 milyon dolara mal olacağı tahmin ediliyor.

TOPLAMDA 3,84 MİLYAR DOLARLIK ASKERİ EKİPMAN KAYBEDİLDİ

Irak'ta düşen KC-135 yakıt ikmal uçağının yerine yenisinin konulmasının maliyetinin de 80 milyon doları bulacağı belirtiliyor.

İran'ın Bahreyn'in başkenti Manama'daki ABD Donanması Beşinci Filosu karargahını hedef aldığı saldırıda iki uydu haberleşme terminali ve diğer bazı büyük binalar hasar gördü.

Hedef alınan AN/GSC-52B tipi uydu iletişim terminallerinin her birinin maliyetinin yaklaşık 20 milyon dolar değerinde seyrettiği değerlendiriliyor.

New York Times tarafından analiz edilen Kuveyt'teki Camp Arifjan Üssü'ne ait uydu görüntülerinde imha edilmiş üç radar bileşeni görülürken, bu da yaklaşık 30 milyon dolarlık kayba yol açtı.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.