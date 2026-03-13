İsrail basınından dikkat çeken iddia: ABD, İran saldırıları için İsrail'e süre verdi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken taraflardan çatışmalara dair açıklamalar gelmeye devam ediyor.

“ABD İSRAİL’E BİR HAFTALIK SÜRE TANIDI”

Israel Hayom gazetesinin bölgesel siyasi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD-İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların bir hafta içinde sona erebileceğine işaret edildi.

Haberde ifadelerine yer verilen siyasi kaynak, İran rejiminin değişme ihtimalinin düşük olduğunu ve ABD'nin İsrail'e saldırıları sonuçlandırması için sadece bir hafta süre tanıdığını iddia etti.

Rejim değişikliği için kara saldırıları ya da İran'da protestoların tekrar başlamasının gerekli olduğunu ifade eden kaynak, bunların yakın vadede gerçekleşmesini beklemediklerini belirtti.

ABD VE İSRAİL’İN SAVAŞ ALGISI FARKLI

Üst düzey kaynak, savaşın ABD'de nasıl algılandığı ile İsrail'de nasıl algılandığı arasında büyük bir uçurum olduğuna dikkati çekti.

Söz konusu kaynak, Washington'da yetkililerin savaşın petrol fiyatlarına etkisinden endişe duyduğunu, buna karşılık İsrail'in ise savaşı bir başarı olarak gördüğünü ve bunu kutladığını belirtti.

Kaynak ayrıca Lübnan ve Hizbullah konusuna da değinerek, İsrail'in Hizbullah'ın eski genel sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürmesine rağmen, örgütün Hamas gibi hâlâ ayakta olduğunu söyledi.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.