ABD’ye kaçak olarak girmeye çalışan kadın sınır duvarında sıkıştı

Meksika’da yasadışı yoldan ABD’ye ulaşmaya çalışırken sınır duvarında sıkışan kadın olay yerine gelen görevliler tarafından kurtarıldı.

Meksika'da eşine az rastlanır bir olay yaşandı.

Meksika'nın Tijuana şehrinde ABD'ye ulaşmak isteyen bir kadın duvardaki metal barların arasından geçmeye çalışırken sıkıştı.

Kaçmak isterken sıkışıp kaldı

Olay yerine Meksika Ulusal Muhafızları ve ABD'nin San Diego şehri itfaiye ekiplerinin gelmesi üzerine kadın sıkıştığı yerden kurtarıldı.

El Salvador uyruklu kadının insan kaçakçılarıyla birlikte sınırı geçmeye çalışan bir göçmen grubunda yer aldığı öğrenildi.

Kaçakçılar kadını orada terk edip kaçtı

Yetkililer tarafından kaçakçıların duvardaki metal barları kriko ile esnetip açarak göçmenlerin ABD'ye geçmesini sağladığı, ancak kadının geçmeye çalıştığı anda krikonun düşmesi sebebiyle barlar arasında sıkışıp kaldığı belirtilirken, kaçakçıların ve gruptaki diğer göçmenlerin kadını orada terk ederek kaçtığı bildirildi.

Duvarın bazı bölümlerinde hasar meydana geldi

İHA'nın aktardığına göre ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi yetkilileri, insan kaçakçılarının son günlerde göçmenleri duvardan geçirebilmek için metal barların arasını açtıklarını ve duvarın bazı bölümlerinde hasara neden olduklarını ifade etti.