ABD'ye kaçan FETÖ'cüler birbirlerini dolandırıp davalık oldu

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kaçıp ABD'ye yerleşen örgüt üyelerini dolandıran FETÖ'cü Ömer Casurluk hakkında ABD'de dava açıldı.

Türkiye'de hain bir planla darbeye girişen FETÖ'cüler, kaçtıkları ABD'de birbirlerine düştü.

FETÖ'nün Atlanta'daki sözde üst düzey isimleri, darbe girişiminden sonra Türkiye'den kaçarak ABD'ye giden örgüt üyelerini, Ömer Casurluk'un Star Chain isimli şirketine yönlendirdi.

Casurluk'un şirketi, ABD'de restoran açmak isteyenler adına markalar ile sözleşmeler imzaladı.

KENDİ ORTAK OLDU YATIRIMCILARI YAPMADI

Timur Efe olarak da bilinen Ömer Casurluk'un şirketi, yatırımcılara restoranları değerinin iki katı fiyata sattı.

FETÖ'cü Casurluk, para ödemeden bu restoranlara ortak oldu ve yatırımcıları da ortak olarak göstermedi.

Yatırımcılar bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayarak, paralarını geri istedi ancak geri verilmedi.

"ABİLERİ" YARDIM ETMEYİNCE YARGIYA GİTTİLER

Dolandırılan örgüt üyeleri FETÖ'nün sözde üst yönetiminden yardım istedi. Sonuç alamayan örgüt üyeleri, 2020 yılında mahkemeye başvurdu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, iddialar üzerine harekete geçti.

FETÖ'cü Ömer Casurluk ve şirketi Star Chain hakkında dava açıldı.

Jürili yargılama talep edildi.