AB'nin dönem başkanı Janez Jansa'dan Türkiye mesajı

Jansa, Akdeniz'de Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu vurguladı.

Slovenya'nın Başbakanı Janez Jansa, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını 1 Temmuz'da Portekiz'den devraldı.

Jansa, Avrupa Parlamentosu'nun, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen genel kurul oturumunda, ülkesinin 6 aylık AB dönem başkanlığındaki öncelikleri konusunda konuşma yaptı, Ankara ile ilişkilere değindi.

"Bu 6 ayda AB'nin daha stratejik ve uzun vadeli bakış açısıyla çalışmasının zamanı gelmiştir." diyen Jansa, koronavirüs salgını nedeniyle hazırlanan AB kurtarma paketiyle AB'nin stratejik özerkliğine öncelik vereceklerini söyledi.

"TÜRKİYE, AKDENİZ'İN EN ÖNEMLİ AKTÖRLERİNDEN"

Jansa, konuşmasnda Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerini koruma kapsamında varlığını sürdüren Türkiye ile ilgili konuştu.

AB dönem başkanı, Türkiye ve Rusya ile AB arasındaki uzun vadeli ilişkileri tanımlamak gerektiğini belirterek, "Türkiye, Akdeniz'in en önemli aktörlerinden biri haline gelmektedir." ifadesini kullandı.

"YASAL GÖÇLE YASA DIŞI GÖÇ ARASINA KESİN ÇİZGİ ÇEKİLMELİ"

Ekonomik olarak düzelme devam ederken dijital ve çevreci dönüşümün de süreceğini aktaran Jansa, bir başka öncelik maddesinin ise hukukun üstünlüğü ve AB yaşam tarzının korunması olacağını belirtti.

Jansa, haklar ve sorumlulukların "dengeli" olması gerektiğini, AB'nin insan hakları, temel haklar ve ifade özgürlüğüne en üst seviyede önem verdiğini söyledi. ABD ile iyi iş birliği kurulmasının önemine işaret eden Jansa, AB'nin dış sınırlarının korunması ve yasal göçle yasa dışı göç arasına kesin bir çizgi çekilmesi gerektiğini ifade etti.

BATI BALKAN ÜLKELERİ İLE ZİRVE TOPLANTISI

Jansa, dış politikaya değinirken ise AB ile Batı Balkanlar arasındaki ilişkiye odaklanacaklarını, ekim ayında Slovenya'da AB ile Batı Balkan ülkeleri arasında zirve toplantısı düzenleyeceklerini bildirdi.

AB'nin genişlemesinde bazı zorluklar bulunduğunu kaydeden Jansa, "Amacımız Batı Balkan ülkeleri için AB perspektifini canlandırmaktır." dedi.

Jansa, "Batı Balkanlar'a yönelik biz adım atmazsak bu adımları farklı çıkarları ve değerleri olan başkaları atar." değerlendirmesinde bulundu.