Adele, 40 milyon sterlinlik reklam teklifini reddetti

Kilo verdikten sonra pek çok şirketten teklif alan İngiliz şarkıcı Adele, son olarak gelen 40 milyon sterlinlik reklam teklifini de elinin tersiyle itti.

Dünyanın en çok dinlenen şarkıcıları arasında yer alan Adele'in eski halinden eser yok...

Boşandıktan sonra 'Sirtfood diyeti' ile ciddi bir kilo kaybı yaşayan şarkıcı, yeni görünümüyle ekranların en çok aranan ismine dönüştü.

Milyonlarca hayranı bulunan şarkıcıya art arda reklam teklifleri yağdı.

400 MİLYONA 'HAYIR' DEDİ

En çok da kilo vermek için piyasaya sürülen ürünlerinin tanıtılmasını isteyen firmalar Adele'in kapısını aşındırdı. Ancak 32 yaşındaki güzel şarkıcı, bu tekliflerin hepsini reddetti.

Son olarak 40 milyon sterlinlik (400 milyon TL) diyet reklamı teklifi alan Adele, bunu da elinin tersiyle itti.

SPOR YAPMAK İSTEMEYİNCE DİYETE YÖNELDİ

Adele, ocak ayında Karayipler’in Anguilla bölgesinde görüntülenmişti. Verdiği kilolar ve değişimiyle bambaşka bir imaja bürünen Adele, hayranları tarafından oldukça beğenilmişti.

Adele’in antrenörü Brezilyalı Camila Goodis, şarkıcının çok fazla spor yapmayı sevmediğini belirterek, zayıflığını diyete borçlu olduğunu söylemişti.

SIRTFOOD DİYETİ NEDİR?

Sirtfood diyetinin temel amacı kalori kısıtlamasıyla birlikte, sirtuin adı verilen bir proteini aktive eden gıdaları tüketmek…

Bu diyet kapsamında önerilen bir takım gıda, vücutta sirtuinler adı verilen spesifik proteinleri aktive etme görevine sahip. Tüketilen bu besinler, metabolizmayı düzenliyor, kas kütlesini arttırmaya yardımcı oluyor ve yağ yakımı kolaylaştırıyor.

Sirtuinlerin vücuttaki hücreleri stres altındayken koruduğu ve iltihabı, metabolizmayı ve yaşlanma sürecini düzenlediği ortaya konulan çalışmalar arasında. Yeşil çay, yüzde 85 kakao oranına sahip bitter çikolata, elma, turunçgiller, maydanoz, zerdeçal, kıvırcık lahana, yaban mersini, kapari, karides, karabuğday, kırmızı şarap, ceviz, soya ve çilek, bu diyette tüketilmesi önerilen besinlerden…

Diyabet hastalarının bu diyetten uzak durması şiddetle tavsiye ediliyor. Ayrıca, bu diyet sürecinde çok aktif bir şekilde hareket etme enerjiniz olmayabiliyor. Diyet planın ilk aşamalarında baş ağrısı veya baş dönmesi gibi yan etkiler de mevcut.