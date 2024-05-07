2024 MEB öğretmen ataması belli oldu: İşte taban puan ve kontenjan tablosu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıklamasının ardından bakanlığın hesabından taban puan ve kontenjan tablosu yayınlandı.

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ensonhaber.com

Günlerdir herkesin gündeminde yer alan öğretmen atamasına ilişkin takvim netleşti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile anlaşarak 20 bin öğretmen atamasında karar kıldıklarını söyledi.

Bu atamalarda yüzde 50 KPSS puanı yüzde 50'i ise mülakat puanı etkili olacak.

İlk 5'i Bakan Tekin açıkladı

Bakan Tekin’in açıklamasına göre en fazla sınıf öğretmenliği ataması yapılacak.

Bu atama döneminde 3 bin 262 sınıf öğretmeni göreve başlayacak.

Sınıf öğretmenliğini 2 bin 499 kadroyla özel eğitim öğretmenliği, bin 597 kadroyla rehberlik öğretmenliği, bin 594 kadroyla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 968 kadroyla İngilizce öğretmeni takip edecek.

Taban puan ve kontenjan tablosu da ilan edildi

Branş bazında kontenjan dağılımları belirlenerek, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin süreç netleşti.

Buna göre sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 10 Haziran'da ilan edilecek, adayların gireceği sözlü sınavlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak.

En fazla ve en az atama yapılan branşlar da belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iki sayfa olarak açıklanan taban puanı ve kontenjan dağılımında da en fazla atama Sınıf Öğretmenliği'nde yapılacak. En az atama ise birkaç bölümde gerçekleşecek.

Listede yer alan bu branşlardan bazıları ise şu şekilde:

- Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi

-Denizcilik /Gemi Elektroniği

-Denizcilik/Gemi Makineleri

-Farsça

-Geleneksel Türk Sanatları

-Gemi Yapımı/Gemi Donatım

-Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri

-Muhasebe ve Finansman

-Tekstil Teknolojisi

Başvuru takvimi için gözler 20 Mayıs'ta

20 Mayıs'ta başvuru takvimi açılacak. Her bir öneri, ilgili genel müdürlüklerde titizlikle değerlendirilecek.