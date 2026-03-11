İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan savaşı bitirmek için 3 şart açıkladı

Orta Doğu'da tansiyon düşmüyor.

ABD ile İsrail'in, İran'a karşı başlattığı savaş 12'nci gününde de şiddetlenerek devam ediyor.

Tarafların karşılıklı saldırıları devam ederken, liderlerden açıklamalar da peş peşe geliyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, son açıklamasında savaşın sona ermesi için 3 şartının olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin açıklama yapan Pezeşkiyan, İran'ın bölgedeki barış ve huzura olan bağlılığını yinelediğini belirtti.

SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN 3 ŞART SUNDU

ABD ve İsrail ile olan savaşın durmasının tek yolunun bu şartlara bağlı olduğunu belirten Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

Savaşın sona erdirmenin tek yolu, İran'ın meşru haklarının tanınması, tazminat ödenmesi ve yeniden saldırmama konusunda sağlam bir uluslararası güvence verilmesidir.

SAVAŞ DÜNYADA ENERJİ KRİZİNE NEDEN OLDU

Öte yandan iki taraf da saldırılarını sürdürürken savaşın etkileri sadece bölgeyi değil tüm dünyayı kapsıyor.

Bölgedeki güvenlik riskleri, deniz ticaretini de doğrudan etkiledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 3 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapatmasıyla dünya genelinde enerji krizi başladı. Sevkiyatların durması nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı 100 doları aştı.