AFAD heyetinden İspanya'ya yardım eli

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İspanya sel felaketi ile sarsılıyor...

Yaşanan son gelişmede İspanya'da Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), ülkedeki 8 özerk bölgede olası sel ve su baskınlarına karşı alarm vererek, Endülüs bölgesindeki Malaga ve Katalonya bölgesindeki Tarragona kentlerine özellikle uyarıda bulundu.

Ayrıca, buralarda kırmızı alarma geçildiği de bildirdi.

3 BİN KİŞİ TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan, turuncu alarmın verildiği kuzeydeki Galisya, Cantabria, Kastilya ve Leon ile ortadaki Kastilya-La Mancha bölgelerinde de şiddetli yağış ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Malaga'da nehir kıyısındaki Guadalhorce kasabasında yaklaşık 3 bin kişi, tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi.

AFAD SELİN VURDUĞU İSPANYA'DA

İspanya'da etkili olan sel sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt başkanlığındaki heyet, sel ve su baskınlarının yaşandığı İspanya'ya gitti.

Konuya ilişkin açıklama, AFAD'dan geldi.

YARDIM ÇALIŞMALARINA DESTEK OLUNACAK

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 29 Ekim'de İspanya'da yaşanan sel felaketinde 223 kişinin yaşamını yitirdiği, kayıp 17 kişinin aranmasına yönelik çalışmaların devam ettiği anımsatıldı.

Bu kapsamda yapılacak yardım çalışmalarına destek olmak üzere, AFAD Başkan Yardımcısı Bozkurt başkanlığındaki 6 kişilik heyetin bölgeye intikal ettiği belirtilen açıklamada, heyetin, yapılan operasyonları incelemek, yaşanan sel felaketinin etkilerini azaltmak ve güncel gereksinimleri belirleyebilmek için görüş ve önerilerini İspanyol yetkililerle paylaştığı bildirildi.

Ayrıca, açıklamada, dost İspanyol halkına geçmiş olsun dilekleri gönderildi.