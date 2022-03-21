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    AFAD'ın mobil mutfak tırı Ukrayna'da

    AFAD'ın mobil mutfak tırı Ukrayna'da

    AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası Ukrayna'ya yardım amaçlı gönderilen mobil mutfak tırı Lviv kentine ulaştı.
    • DHA
    • 21.03.2022 - 03:09
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 03:21
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    Ukrayna'da 25 gündür süren savaş nedeniyle birçok temel yaşam malzemesinin yokluğunu yaşamaya başlayan sivil halka yardım için Türkiye'den de birçok yardım tırı gönderildi.

    Bunlardan biri de AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na ait mobil mutfak tırı.

    AFAD'IN MOBİL MUTFAĞI, LVİV'DE SICAK YEMEK DAĞITIYOR

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sonrası bölgeye yardım amaçlı malzeme gönderilen AFAD'ın mobil mutfak tırı, Lviv Veterinerlik Fakültesi Barınma Merkezi önünde faaliyetlerine başladı.

    AFAD'dan yapılan açıklamada "Ülkemizin yardım elini Ukrayna halkına ulaştıran mobil mutfak tırmız, Lviv'de sıcak yemek dağıtımına başladı" denildi.

    AFAD'ın mobil mutfak tırı Ukrayna'da - VİDEO

    AFAD ın mobil mutfak tırı Ukrayna da #1

    AFAD ın mobil mutfak tırı Ukrayna da #2

    AFAD ın mobil mutfak tırı Ukrayna da #3

    AFAD ın mobil mutfak tırı Ukrayna da #4

    AFAD ın mobil mutfak tırı Ukrayna da #5

    AFAD ın mobil mutfak tırı Ukrayna da #6

    AFAD ın mobil mutfak tırı Ukrayna da #7


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