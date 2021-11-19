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    Afgan kadın futbol takımı Kim Kardashian'ın desteğiyle İngiltere'ye ulaştı

    Taliban'ın yönetime gelmesiyle geçici olarak pakistan'a yerleşen Afgan kadın futbol takımı üyeleri, Kim Kardashian'ın sponsorluğunda İngiltere vizesi alarak İngiltere'ye geldi.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2021 - 13:52
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    Afgan kadın futbol takımı Kim Kardashian'ın desteğiyle İngiltere'ye ulaştı

    Afganistan'da ABD'nin çekilmesiyle birlikte Taliban'ın yönetimi alması ülkede kaosa neden olmuştu.

    Kısıtlı kazanımlarını kaybedeceğini düşünen Afganlar, özellikle de kadınlar ülkeyi derk etmeye başladı.

    LONDRA'YA ULAŞTILAR

    Bu süreçte Afganistan’dan ayrılan genç kadın futbol takımı, geçici olarak Pakistan'a yerleşti.

    Afganistan’dan ayrılan genç kadın futbol takımı, İngiltere Premier Lig kulübü Leeds United, ABD’li bir haham ve Kim Kardashian West’in yardımıyla geçici süreli olarak yerleştirildikleri Pakistan’dan ayrıldı.

    Afgan kadın futbol takımı Kim Kardashian ın desteğiyle İngiltere ye ulaştı #1

    KARDASHİAN SPONSOR OLDU

    Kim Kardashian West'in sponsorluğunda 30 genç oyuncu ve ailelerini taşıyan 130 kişilik uçak, Pakistan’dan Londra’ya ulaştı.

    Genç sporcular İngiltere’deki yeni hayatlarına başlamadan önce 10 günlük koronavirüs karantinasında kalacaklar.

    Afgan kadın futbol takımı Kim Kardashian ın desteğiyle İngiltere ye ulaştı #2

    "ÇOK MUTLU VE RAHATLAMIŞ HİSSEDİYORUM"

    Afganistan kadın milli takımının eski kaptanı ve kadın sporcuların tahliye çalışmalarına ön ayak olan Khalida Popal, kadınların tehlikeden kurtulduğu için 'çok mutlu ve rahatlamış' hissettiğini belirtti.

    Popal, “Taliban yönetimi ele geçirdiğinde bu ailelerin çoğu evlerini terk etti. Aile üyelerinden bazıları Taliban tarafından öldürüldü veya gözaltına alındı." dedi.

    Genç sporcuları Afganistan dışına çıkarmak için hızlı hareket etmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Papal, tahliye sürecinin çok stresli ve tehlikeli geçtiğini ifade etti.

    Afgan kadın futbol takımı Kim Kardashian ın desteğiyle İngiltere ye ulaştı #3

    PAKİSTAN'DA İNGİLTERE VİZESİ ALDILAR

    Çoğu ülkenin yoksul ülkelerinde büyüyen genç kadın sporcular, önce Pakistan'a ulaştı ve ardından İngiltere vizesi almayı başardılar.

    Afgan kadınlar, önce Kabil'deki Yahudi cemaatinin bilinen son üyesinin Afganistan'dan ayrılmasına yardım eden, kar amacı gütmeyen bir ABD grubu olan Tzedek Derneği'nden yardım aldı.

    Daha sonra TV yıldızı Kim Kardashian ile iletişime geçen grubun lideri haham Moshe Margaretten, kızların Pakistan'dan İngiltere'ye ulaşımı Kim Kardashian'ın finanse etmek istediğini söyledi.

    Kardashian West'in basın sözcüsü de yıldızın uçuşu kiraladığını doğruladı.

    Afgan kadın futbol takımı Kim Kardashian ın desteğiyle İngiltere ye ulaştı #4

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