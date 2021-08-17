Afgan muhabir: Benim Cumhurbaşkanım nerede

Afgan muhabir: Benim Cumhurbaşkanım nerede

Gazeteci Karimi, Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yerine dair Pentagon'dan bilgi istedi. Karimi, "Nerede olduğunu söyleyemeyiz" yanıtını aldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, bakanlık binasında basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya, Afgan muhabir Nazira Karimi'nin sözleri damga vurdu. Karimi, 1990'larda Taliban'dan kaçtığını belirterek, ülkesinde kontrolün yeniden Taliban'a geçmesine izin verilmesine tepki gösterdi.

AFGAN MUHABİRİN GANİ SORUSU

Afgan gazeteci, Taliban'ın başkent Kabil'e girmesinden önce Afganistan'dan ayrılan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin nereye gittiğini bilmek istediğini söylerken duygusal anlar yaşadı.

"Benim eski Cumhurbaşkanım Gani nerede?" sorusunu yönelten Karimi, insanların Eşref Gani'nin veda etmesini beklediğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti.

Afgan muhabir: Benim Cumhurbaşkanım nerede ViDEO

PENTAGON SÖZCÜSÜNÜN YANITI: SÖYLEYEMEYİZ

Nazira Karimi, Gani'nin nerede olduğunu bilmediklerini belirterek, Pentagon Sözcüsü Kirby'den bu soruya yanıt vermesini talep etti.

Kirby ise "Eşref Gani'nin nerede olduğu hakkında konuşamam. Bunu yapamam. Ama söylemeliyim ki hepimiz endişenizi ve korkunuzu anlıyoruz." cevabını verdi.

TACİKİSTAN: EŞREF GANİ BİZE GELMEDİ

Eski Cumhurbaşkanı Gani'nin Tacikistan'a gittiğine dair haberler çıkmış, ancak bu bilgi söz konusu ülke tarafından yalanlanmıştı.

Gani'nin uçağının Tacikistan hava sahasına girmediğini ve ülke topraklarına inmediğini açıklayan Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, Tacik tarafına bu yönde herhangi bir talebin de iletilmediğini ifade etmişti.