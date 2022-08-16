Afgan mülteciler, ABD'de zorluklarla karşılaşıyor

Yüksek kira fiyatları nedeniyle zorluk yaşayan aileler, İngilizce öğrenip iş bulmaya çalışıyor. Taliban'dan kaçan bazı Afganlar, yaşadıkları zorlukları anlattı.

ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinden bir yıl sonra, bazı aileler yeni yerlerine yerleştirildi.

Ancak ABD'de yeni hayata başlayan aileler, sayısız zorlukla karşı karşıya kaldıklarını söylüyor.

Yüksek kira, İngilizce öğrenme zorunluluğu

Zainab ve Zahra adındaki iki mülteci, iş bulabilmek ve ailelerinin Kaliforniya'nın San Jose şehrindeki yüksek kira masraflarını karşılamalarına yardımcı olmak için hızlı bir şekilde İngilizce öğrenmeye çalışıyor.

Al Jazeera'nin haberine göre, "Aileme yardım etmekten başka çarem yok." diyen Zahra'nın 21 yaşındaki kardeşi, Kabil Havalimanı'na giriş yapmaya çalışırken Taliban unsurlarınca durduruldu ve Afganistan'da mahsur kaldı.

"Afganistan'dan ayrılmak mücadelenin sadece yarısıydı"

Anneleri Amina, "Bir yıldır ağlıyorum. Oğluma ne olacak? Taliban onu öldürecek mi? Oğlumu geri istiyorum." dedi.

Bir organizasyon aracılığıyla ailelere yardım eden Zuhal Bahaduri, "Kiralar çok pahalı olduğu için birçok aile hâlâ geçici konutlarda kalıyor. Bu aileler, birbiri ardına krizler yaşıyor. Afganistan'dan ayrılmak mücadelenin sadece yarısıydı." diye konuştu.

"Kocam benim her şeyim"

Zahra'nın ailesinin yaşadığı motelde kalan Saliha, 40 yıllık eşini yaklaşık bir yıldır görmediğini anlattı.

"Kocamla yeniden bir araya gelmek istiyorum. O benim her şeyim." diyen Saliha, "Keşke burada benimle olsaydı, birlikte daha iyi bir hayat kurabilseydik." ifadesini kullandı.

"ABD hükümetine hizmet ettim ama babam burada değil"

Öte yandan birkaç yıl önce ABD'ye yerleşen Walid Aziz, geçtiğimiz günlerde babasının Afganistan'dan yaptığı başvurunun reddedildiği haberini aldı.

Aziz, "Çok kaygılıyım; ailem tehlikede. ABD hükümetine hizmet ettim. Babamın neden burada olmadığını bilmiyorum." şeklinde konuştu.