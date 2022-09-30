Afganistan'da bombalı saldırı: 19 ölü, 29 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir eğitim merkezine düzenlenen intihar saldırısında, ilk belirlemelere göre 19 kişi ölürken 29 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de intihar saldırısı gerçekleşti.

Reuters'a göre patlama, Şiilerin yaşadığı Dasht al-Barshi semtindeki "Kaj" eğitim merkezinde meydana geldi.

Kabil polis sözcüsü Halid Zadran verdiği demeçte, "Enstitünün içinde bir patlama meydana geldi, patlama can kaybına neden oldu." dedi.

Güvenlik görevlilerinin inceleme yapmak için bölgeye geldiğini de sözlerine ekledi.

En az 19 kişi hayatını kaybetti

İsminin açıklanmaması koşuluyla Reuters'e konuşan bir tanık, bir intihar saldırganının eğitim merkezinde patlayıcıları patlattığını söyledi. Saldırıda en az 19 kişi öldüğü 29 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

DEAŞ'ın 2020'de Kabil'in batısındaki bir eğitim merkezine düzenlediği saldırıda ölen 24 kişi arasında genç öğrenciler de vardı.