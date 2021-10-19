Kandahar vilayetinde Şii topluluğa ait Fatımiyye Camii’ne, DEAŞ tarafından düzenlenen bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Afganistan’da, ABD’nin çekilme süreci Taliban’ın ilerleyişini hızlandırdı. Taliban’ın başkent Kabil’e girmesinin ardından yönetim de Taliban’a geçti.

Taliban’ın yönetimi ele geçirmesiyle, ülkede var olan DEAŞ tehdidi de kendisini göstermeyi ihmal etmedi.

Sık sık sivil vatandaşları hedef alan saldırılar düzenleyen DEAŞ, 15 Ekim Cuma günü, Kandahar vilayetinde Şii topluluğa ait Fatımiyye Camii hedef alındı.

47 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

Düzenlenen bombalı saldırıda, 47 sivil yaşamını yitirdi.

2 intihar bombacısı ile gerçekleştiren saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Afganistan’da, DEAŞ’ın cami saldırısı görüntüleri ortaya çıktı VİDEO



ÜÇÜNCÜ GÜVENLİK GÖREVLİSİ TERÖRİSTİ YARALADI

Görüntülerde, camiye yaklaşan 2 teröristin, kapıda bekleyen caminin 2 güvenlik görevlisine ateş edip yaraladığı, camiyi yolun karşısında gözetleyen 3’üncü güvenlik görevlisinin DEAŞ teröristlerine ateş ederek 1 saldırganı yaraladığı anlar yer aldı.

Ayrıca teröristin yaralı halde camiye giden koridora girdiği, yere düşüp üstündeki bombayı patlattığı görüldü.

CAMİNİN İÇİNDE PATLATTI

Patlamanın şiddeti, kamera görüntülerine yansıdı.

Yaralanmayan diğer teröristin ise caminin içerisine girerek üstündeki bombayı patlattığı görüldü.