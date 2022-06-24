Petrol
113.19
2.85%
Euro
17.8272
-2.47%
Dolar
16.8844
-2.70%
Altın
992.35
-2.31%
Borsa
2554
0.43%
Bitcoin
363.113
-0.22%
BTXN Coin
7.74
-0.76%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 21 C

    Afganistan'da deprem sonrası artçı sarsıntı: 5 ölü

    Afganistan'da geçtiğimiz çarşamba günü binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 6 büyüklüğündeki depremin ardından, meydana gelen artçı sarsıntıda 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.
    • 24.06.2022 - 19:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Afganistan'da deprem sonrası artçı sarsıntı: 5 ölü

    Afganistan’da geçtiğimiz çarşamba günü binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, bugün ülkenin doğusunda artçı sarsıntı meydana geldi.

    5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı

    Afganistan Sağlık Bakanlığı, artçı sarsıntı nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

    Yetkililer, depremle mücadele için tüm devlet kurumları ile yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının birlikte çalıştığını bildirdi.

    İHA'nın haberine göre, hükümet tarafından yapılan açıklamada ise depremden zarar gören her kişiye 50 bin Afgan Afganisi verileceği duyurulurken, halka ayrıca insani yardımların da gönderilmeye devam ettiği belirtildi.

    Depremde binden fazla kişi hayatını kaybetmişti

    Geçtiğimiz Çarşamba günü ülkenin Pakistan sınırına yakın Host kentinin 44 kilometre güneybatısında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

    Afganistan da deprem sonrası artçı sarsıntı: 5 ölü #1

    Afganistan da deprem sonrası artçı sarsıntı: 5 ölü #2


    İlginizi Çekebilir

    Murat Kurum Isparta'da: Her vatandaşımız ev sahibi olana kadar çalışacağız
    İç Haber

    Murat Kurum Isparta'da: Her vatandaşımız ev sahibi olana kadar çalışacağız

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Btcrobo

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Resmi Gazete 25 Haziran 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 25 Haziran 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

    Görüş Bildir