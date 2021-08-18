Afganistan'da Türk vatandaşların tahliyesi sürüyor

Afganistan'da yönetimin Taliban'ın kontrolüne geçmesinin ardından Kabil Havalimanı'nda başlayan tahliyelerde, 200'ü aşkın Türk vatandaşı daha Kabil'den ayrıldı.

Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor.

TÜRK VATANDAŞLARINI TAŞIYAN UÇAK KABİL'DEN AYRILDI

Kabil Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 200’ü aşkın Türk vatandaşı, "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M tipi nakliye uçağıyla Kabil Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldı.

"HİÇBİR PROBLEM YAŞAMADAN KABİL HAVALİMANI'NA ULAŞTIK"

Ülkede Türk vatandaşlarının tahliye çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken Kabil kent merkezinden havalimanındaki güvenli bölgeye getirilen ve nakil için bekleyen Türk vatandaşları, yaşadıkları süreci ve Kabil'deki son durumu anlattı.

Hatay'dan 3 yıl önce geldiğini belirten Türk vatandaşı Nakimola Çolak, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde tercüman olarak görev yaptığını söyledi. Çolak, hiçbir problem yaşamadan Kabil Havalimanı'na ulaştıklarını anlattı.