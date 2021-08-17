Taliban’ın Kabil’e girmesi ile ülkeden kaçmak isteyen Afganlar, uçağın tekerlek kısmına kenetlendi. Afganların o görüntüsü kameraya yansıdı.

Afganistan’da ABD’nin çekilme süreci, Taliban ilerleyişini hızlandırdı.

Birçok bölgenin ardından başkent Kabil de Taliban’ın kontrolüne geçti.

20 yıl sonra Taliban’ın başkente giriş yapması ile ülkenin Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afganistan’ı terk etti.

Taliban birçok kurumu ele geçirince endişeye kapılan halk, Uluslararası Kabil Havalimanı’na akın etti.

HALK İZDİHAMA NEDEN OLDU

Ülkeyi terk etmek için birbirini ezen halk adeta izdihama neden oldu.

Ülkeden kalkan uçakların kanatlarına ve tekerlek bölümüne giren vatandaşlar ortaya acı bir kaçış tablosu çıkardı.

İNSANLIK DRAMI

Uçağın tekerlek kısmına girerek ülkeden ayrılmaya çalışan bir Afgan gencinin çektiği video, bölgede yaşanan insanlık dramını ortaya koydu.

Afganistan’da ülkeden kaçabilmek için, uçağın tekerine tutundular VİDEO



TEKERLEK KISMINA KENETLENDİLER

Görüntülerde, binlerce kişinin kaçmak için beklediği görülürken birçok kişinin ise kalkmak üzere olan uçağın tekerlek kısmına kenetlendiği görüldü.