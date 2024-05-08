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Bursa'da 50 milyon lira değerinde gümrük kaçağı oto yedek parça yakalandı

Bursa'da 50 milyon lira değerinde gümrük kaçağı oto yedek parça yakalandı Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bir depoda 50 milyon lira değerinde kaçak oto yedek parça ele geçirdi. Depo sahibi şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.