Bursa'da 50 milyon lira değerinde gümrük kaçağı oto yedek parça yakalandı

İHA
Kaçakçılara geçit yok.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde A.K.A.'ya ait bir depoda, gümrük kaçağı oto yedek parça bulunduğu bilgisine ulaşıldı.
Çok sayıda oto yedek parçası ele geçirildi
Harekete geçen Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda lüks marka araçlara ait 619 airbag, 323 adet aks, 232 adet stop farı, 120 adet araç göğüs paneli, 100 adet direksiyon simidi, 30 adet araç arması, 20 adet eksantrik, 7 adet far beyni ele geçirdi.
Piyasa değeri yaklaşık 50 milyon TL
Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu değerlendirildi.
Şüpheli A.K.A. isimli şahıs hakkında 5607 SKM çerçevesinde adli tahkikat başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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