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    Afganistan'dan çekilen ABD askerleri geride bıraktığı her şeyi kırdı

    Afganistan'daki tahliye süreci tamamlanan ABD askerlerinin, giderken Kabil Havalimanı'nda bıraktıkları tüm eşyaları kırdıkları görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 17:58
    • Güncelleme : 31.08.2021 - 18:59
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    Afganistan'dan çekilen ABD askerleri geride bıraktığı her şeyi kırdı

    20 yıllık işgalini tamamlayan ABD, Afganistan'dan çekilmesiyle, ülkede yönetim Taliban'ın kontrolüne geçti.

    ABD askerleri, dün itibariyle tahliye sürecinin tamamladı. Askerlerin giderken geride bıraktıkları dikkat çekti.

    Askerlerin, Kabil Havalimanı'nda geride bıraktığı her şeyi kırdığı görüldü.

    ABD ASKERLERİ GİDERKEN HER ŞEYİ KIRDI

    Kendi silahları dışında havalimanında bulunan camları, masaları, bilgisayar ekranlarını da kırdığı görüldü.

    Afganistan'dan çekilen ABD askerleri geride bıraktığı her şeyi kırdı VİDEO

    Afganistan dan çekilen ABD askerleri geride bıraktığı her şeyi kırdı #1

    Afganistan dan çekilen ABD askerleri geride bıraktığı her şeyi kırdı #2

    Afganistan dan çekilen ABD askerleri geride bıraktığı her şeyi kırdı #3

    Afganistan dan çekilen ABD askerleri geride bıraktığı her şeyi kırdı #4

    Afganistan dan çekilen ABD askerleri geride bıraktığı her şeyi kırdı #5

    Afganistan dan çekilen ABD askerleri geride bıraktığı her şeyi kırdı #6

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