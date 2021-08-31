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- Afganistan'dan çekilen ABD askerleri geride bıraktığı her şeyi kırdı
Afganistan'dan çekilen ABD askerleri geride bıraktığı her şeyi kırdı
Afganistan'daki tahliye süreci tamamlanan ABD askerlerinin, giderken Kabil Havalimanı'nda bıraktıkları tüm eşyaları kırdıkları görüldü.
- Haber Merkezi
- 31.08.2021 - 17:58
- Güncelleme : 31.08.2021 - 18:59
20 yıllık işgalini tamamlayan ABD, Afganistan'dan çekilmesiyle, ülkede yönetim Taliban'ın kontrolüne geçti.
ABD askerleri, dün itibariyle tahliye sürecinin tamamladı. Askerlerin giderken geride bıraktıkları dikkat çekti.
Askerlerin, Kabil Havalimanı'nda geride bıraktığı her şeyi kırdığı görüldü.
ABD ASKERLERİ GİDERKEN HER ŞEYİ KIRDI
Kendi silahları dışında havalimanında bulunan camları, masaları, bilgisayar ekranlarını da kırdığı görüldü.
Afganistan'dan çekilen ABD askerleri geride bıraktığı her şeyi kırdı VİDEO