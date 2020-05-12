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- Afganistan'ın 3 vilayetinde saldırılar: 41 kişi öldü
Afganistan'ın 3 vilayetinde saldırılar: 41 kişi öldü
- AA
- 12.05.2020 - 22:54
İlk saldırı sabah saatlerinde Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde gerçekleştirildi.
Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün faaliyet gösterdiği hastaneye düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Üç terörist tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin hepsinin sivil olduğu açıklandı.
İKİNCİ SALDIRI CENAZE TÖRENİNE: 24 ÖLÜ
Birinci saldırının hemen ardından ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde ikinci saldırı düzenlendi.
Nangarhar'ın Hiva ilçesindeki korucu komutanı Şey Ekrem'in cenaze töreninde düzenlenen bombalı saldırıda 24 kişi yaşamını yitirdi, 68 kişi yaralandı.
SON SALDIRI KARAKOLA: 4 ÖLÜ
Üçüncü saldırı ise ülkenin Gor vilayetindeki korucu karakoluna düzenlendi.
Taliban militanlarının silahlı saldırısında 4 korucu hayatını kaybederken, 3 korucu da yaralandı.
İlk iki saldırıyı ise üstlenen olmadı.