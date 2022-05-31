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    Afrika Birliği Dönem Başkanı Sall'dan tahıl stoku çağrısı

    Senegal Cumhurbaşkanı Sall, "Tahıl stoklarının serbest kalması ve tedarik zincirinin normale dönmesi için gereken yapılmalı" dedi.
    • 31.05.2022 - 16:21
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 16:37
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    Afrika Birliği Dönem Başkanı Sall'dan tahıl stoku çağrısı

    Dünya, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tahıl tedariki konusunda sorunla karşı karşıya kaldı.

    20 milyon tonun üzerinde tahılın, Ukrayna'dan çıkarılamadığı belirtiliyor.

    "Afrika'da yıkıcı etkilere sahip"

    Konu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından gündeme getirildi.

    Aynı zamanda Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı olan Sall, Rusya-Ukrayna savaşının, halihazırda gıda sıkıntısı çeken Afrika'da yıkıcı etkilere sahip olduğunu söyledi.

    "En kötüye doğru ilerliyor"

    Sall, kıtadaki gıda güvenliğine ilişkin bazı rakamlar paylaşarak Ukrayna savaşı başlamadan önce dünyada yetersiz beslenen kişilerin üçte birinden fazlasının (282 milyon kişi) Afrika kıtasında yaşadığını anımsattı.

    Koronavirüs salgını nedeniyle Afrika'da 46 milyon kişinin daha yetersiz beslenme ve açlıkla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Sall, mevcut gıda krizinin, süreç böyle devam ederse en kötüye doğru ilerlediğini dile getirdi.

    "Bu yıl tahıl rekoltesi yüzde 20-50 azalabilir" tahmini

    Sall, gıdanın yanı sıra gübre bulmanın da zorlaştığını ve bulunsa dahi geçen yıla oranla 3 kat zamlandığını kaydetti.

    Afrika'da bu yıl tahıl rekoltesinin yüzde 20 ila 50 azalabileceği yönündeki tahminleri hatırlatan Sall, bu gelişmeler karşısında harekete geçmek zorunda olduklarını söyledi.

    Afrika Birliği Dönem Başkanı Sall dan tahıl stoku çağrısı #1

    "Stokların serbest kalması için gereken yapılmalı"

    Sall, ülkesi Senegal'de tarım desteklerini ve tarıma ayırdıkları bütçeyi artırdıklarına vurgu yaparak kıta genelinde ise Afrika Kalkınma Bankası bünyesinde bazı girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

    "Yakın zamanda tahıl stoklarının serbest kalması ve tedarik zincirinin normale dönmesi için gerekenin yapılmasını istiyoruz." diyen Sall, Rusya'nın ödeme sistemlerinden çıkarılmasının da aynı şekilde Afrika'yı olumsuz etkilendiğini belirtti.

    Afrika Birliği Dönem Başkanı Sall dan tahıl stoku çağrısı #2

    "Ürün olsa dahi ödeme yapamayacağınız için ürün satın alamıyorsunuz"

    AA'nın haberine göre; Sall, "Swift sisteminde aksamalar olursa bu sefer stokta ürün olsa dahi ödeme yapamayacağınız için ürün satın alamıyorsunuz." diye konuştu.

    AfB Dönem Başkanı Sall, tarım alanında yatırım, modern tarım, suyun en etkin şekilde kullanımı, yerel ürünlerin kullanımını teşvik gibi konularda destek için AB ve Afrika Kalkınma Bankası'na da çağrıda bulundu.


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