Afrika'da yalnızca 15 ülke aşılama hedefine ulaştı

Afrika'da 15 ülkenin, koronavirüse karşı aşılama hedefine ulaştığı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölgesi Bağışıklama ve Aşı Geliştirme Programı Koordinatörü Dr. Richard Mihigo, Seyşeller ve Morityus nüfusunun yüzde 60'ının aşılandığını açıkladı.

Kıtadaki 54 ülkeden 15'inde Kovid-19 aşılama hedefine ulaşıldığı bilgisini paylaşan Mihigo, söz konusu ülkelerin nüfusunun en az yüzde 10'unun aşılandığını kaydetti.

Mihigo, dünya genelinde her ülkenin 30 Eylül'e kadar nüfusunun en az yüzde 10'unu aşılaması gerektiğini kaydetti.

FAS, YÜZDE 48'LE EN ÇOK AŞILAMA YAPAN ÜLKE OLDU

Seyşeller nüfusunun yüzde 60'ını Kovid-19'a karşı aşılarken Fas yüzde 48'ini, Tunus, Komorlar ve Cape Verde ise yüzde 20'sini aşıladı.

Mihigo, aşılama hedefine ulaşan ülkelerin daha çok küçük nüfusa sahip ada ülkeleri olduklarına dikkati çekti.

210 BİN 606 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 349 bin 827'ye yükseldi.

Kıtada hayatını kaybedenlerin sayısı 210 bin 606 olurken iyileşenlerin sayısı 7 milyon 639 bin 422 olarak kaydedildi.