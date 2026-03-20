Ahmed eş-Şara, bayram namazını Halk Sarayı'nda kıldı

Suriye'de Ramazan Bayramı coşkusu yaşanıyor...

Binlerce Suriyeli Şam'daki tarihi Emevi Camii'nde bayram namazlarını eda ederken, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara da namazını Halk Sarayı'nda bakanlar ve üst düzey yetkililerle birlikte eda etti.

AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Namazın ardından bayram tebriklerini kabul eden eş-Şara, ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulunarak, 2026 yılı yeni bütçesinin yaklaşık 10,5 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

Yeni bütçenin bir önceki yıla oranla üç katlık bir artışı temsil ettiğini belirten Ahmed eş-Şara, "Hedefimiz, Suriye vatandaşının onurlu bir şekilde kendi kendine yetebilmesini sağlamaktır." şeklinde konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZI DÖNDÜRMEK İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞIYORUZ"

Ekonomik verilerin yanı sıra yerinden edilmiş vatandaşların geri dönüşüne de değinen eş-Şara, kampları sona erdirmeyi amaçlayan yeni bir program başlattıklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımızı yıllar süren göçün ardından yeniden köylerine ve kasabalarına döndürmek için kararlılıkla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İdlib, Hama, Lazkiye ve Halep kırsalı ile Doğu Guta gibi bölgelerde altyapının yeniden imarı için özel ödenekler ayrıldığını kaydeden Suriyeli lider, yürütülen dengeli dış siyasetin ülkeyi bölgesel çatışmalardan nispeten uzak tuttuğunu vurguladı.

Meclis çalışmalarının en kısa sürede başlayacağını da sözlerine ekleyen Ahmed eş-Şara, "Suriye, her geçen gün ve her önemli vesileyle gücüne güç katmaya devam ediyor." şeklinde konuştu.