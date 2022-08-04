AİHM'in Archie Battersbee görüşü: İngiltere'nin kararına karışmayacağız

İngiltere'deki mahkemelerden eli boş dönen aile, son olarak AİHM'e başvurdu. Archie için buradan da istenilen sonuç çıkmadı.

Sosyal medyada viral olan bir yarışmaya katılan ve boğulan Archie Battersbee'nin durumu, belirsizliğini koruyor.

Nisan ayında Essex'teki evinde annesi Hollie tarafından başının üzerinde bir bağla baygın bulunan Archie, o günden beri komada bulunuyor.

Doktorlar yaşam desteği sunmaya devam etmenin çocuğun yararına olmadığını düşünürken, aile ise İngiltere mahkemelerinden lehte karar almaya çalıştı.

AİHM de ailenin beklediği kararı vermedi

İngiltere Yüksek Mahkemesi'nden yaşam destek ünitesinin kapatılması kararını ertelemesini isteyen aile, istediği sonuca ulaşamadı.

Son olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuru yapıldı, ancak burada da istenilen sonuca ulaşılamadı.

AİHM, Birleşik Krallık mahkemelerinin kararlarına müdahale etmeyeceklerini bildirdi.

Bakımevine götürmeyi planlıyorlar

Sky News'in haberine göre, şimdi aile, çocuklarını bir bakımevine götürmenin yollarını arıyor ve konuyla ilgili başvuru yapacak.

Anne Hollie, "AİHM'nin başvuruya olumlu bakmasını umuyor ve diliyoruz. Sonuna kadar Archie'den vazgeçmeyeceğiz." demişti.

Türkiye'den tedavi teklifi

Hollie, Türkiye ve Japonya'daki doktorların, Archie'nin iyileşmesine yardım olacak tıbbi müdahaleye sahip olduklarını söylemek için kendisiyle temasa geçtiğini söylemişti.

İngiliz hasta Archie Battersbee için Türkiye'den tedavi teklifi ViDEO