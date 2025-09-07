AK Parti'den Gazzeli çocuklar için 'Boş Sıralar' etkinliği

Okullar yarın açılıyor...

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, Türkiye’de eğitim-öğretim başlangıcı olan 8 Eylül Pazartesi günü, Gazze’de okula başlayamadan şehit edilen ve savaş nedeniyle eğitim hakkından mahrum bırakılan çocuklara dikkat çekmek amacıyla Türkiye genelinde eş zamanlı bir etkinlik düzenleyecek.

81 İLDE ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

'Boş Sıralar' sloganıyla hayata geçirilecek etkinlik kapsamında, 81 ilin şehir meydanlarına okul sıraları yerleştirilecek ve eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirilecek.

GÜNDEME TAŞINACAK

Etkinlik, savaşın en büyük mağduru olan çocukların sesini dünyaya duyurma çağrısı olacak. Eğitim hakkı elinden alınan, masumiyetleri hiçe sayılan Filistinli çocukların dramı, bu etkinlik aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanında gündeme taşınacak.

Ankara’da ise etkinlik, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Av. Yusuf İbiş’in katılımıyla gerçekleştirilecek.

MAZLUMLARIN YANINDA OLACAĞI VURGULANACAK

Kızılay Meydanı’nda düzenlenecek basın açıklamasında; Filistin’deki insanlık dramına, hayatını kaybeden binlerce masum çocuğa dikkat çekilecek, Türkiye gençliğinin her zaman mazlumların yanında olduğuna vurgu yapılacak.