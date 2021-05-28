Al Sani, Mısır'la Filistin konusunda yapılan iş birliğinin etkili olduğunu söyledi

Al Sani, Mısır'la Filistin konusunda yapılan iş birliğinin etkili olduğunu söyledi

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Mısır'la yaptığı iş birliğinin Filistin meselesinde etkin sonuçlar doğurduğunu söyledi.

İsrail ile Filistin 11 gün süren çatışmanın ardından 21 Mayıs günü ateşkes anlaşmasına varmıştı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani yaptığı açıklamada, Mısır'la yaptığı iş birliğinin Filistin meselesinde etkin sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Al Sani, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başlamasının ardından Mısır ile ateşkes konusunda hızlı bir koordinasyon kurduklarını belirtti.

ATEŞKES TAVİZ İÇERMİYOR

Filistin meselesinin adil çözümünün, Arap Barış Girişimi'ni ve ilgili uluslararası kararları temel alması gerektiğini dile getiren Al Sani, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin herhangi bir tavizi içermediğini belirtti.

KATAR GAZZE’YE YARDIM EDİYOR

Katarlı Bakan, Gazze’nin yaralarını sarmak için yardımlarda bulunulduğunu açıklarken konut, altyapı, yol ve okul inşası ile yaralıların tedavisi üzerine odaklandığını söyledi.

Ayrıca Al Sani, İsrail’in barış için diyaloga girmek istemediğini belirtti.