Albert Einstein'ın defterine rekor fiyat

1905-1915 yıllarında geliştirdiği Genel Görelilik Kuramı'na ait formüllerin bulunduğu el yazması defter, 13 milyon dolara alıcı bulurken, defteri kimin aldığı ise bilinmiyor.

Alman bilim adamı Albert Einstein'ın 1905-1915 yıllarında geliştirdiği Genel Görelilik Kuramı'na ait formüllerin bulunduğu el yazması defter, Paris'teki açık artırmada yaklaşık 13 milyon dolara satıldı.

Paris'teki Christie's Müzayede Evi'nde yapılan açık artırmada, bilimsel bir el yazması belge için rekor fiyata ulaşıldı.

KURAMIN FORMÜLE EDİLDİĞİ İKİ DEFTERDEN BİRİ

1915 yılında yayımlanan Genel Görelilik Kuramı'nın, yaşadığımız evrenle ilgili bildiğimiz hemen her şeyi değiştiren devrim niteliğinde bir bilimsel aşama olduğu düşünülüyor.

Müzayedede satılan 54 sayfalık belge, kuramın formüle edildiği iki defterden biri...

MİCHELE BESSO KAĞIDA DÖKTÜ

El yazması formüller 1913-1914 arasında Einstein ve İsviçreli meslektaşı Michele Besso tarafından kağıda döküldü.

Christie's Müzayede Evi, notların Besso sayesinde korunduğunu duyurdu.

“EİNSTEİN ÇOK AZ NOTUNU SAKLAYAN BİRİSİ”

Müzayede evindeki uzmanlardan Vincent Belloy, “Einstein çok az notunu saklayan birisi. Yani bu el yazmalarının korunup bizlere kadar gelmesi, olağanüstü bir durum.” dedi.

Siyah dolma kalemle yazılmış hesaplamaların olduğu defterde, görelilik kuramı öncesinde Einstein'ın yaptığı bazı hatalar da görülebiliyor.

KİM ALDI BİLİNMİYOR

Christie's açıklamasında söz konusu belgelerin dünya çapında koleksiyonerleri cezbettiği söyleniyor.

54 sayfalık defteri satın alan kişinin kimliği ise bilinmiyor.

MEKTUBU 1,2 MİLYON DOLARA SATILMIŞTI

Geçtiğimiz Mayıs'ta, kuramın ünlü formülü E=mc²'nin yazılı olduğu Einstein tarafından yazılmış mektup, 1,2 milyon dolara satılmıştı.

Genel Görelilik Kuramı'nda Albert Einstein, kendi dönemine kadar fizik dünyasını domine eden Isaac Newton'un kütle çekim kuramını geliştirerek, zamanı da bir boyut olarak devreye soktu ve uzay-zaman kavramını ortaya çıkardı.

ANLAMAK VE ANLATMAK GÜÇ

Gezegenlerin yörüngede kalmasından kara deliklere, hatta her gün kullandığımız navigasyon cihazlarına kadar etki eden bu teoriyi anlayabilmek ve anlatabilmekse oldukça güç.