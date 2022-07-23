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    Aleksandr Lukaşenko: Daha ileride nükleer savaş uçurumu var

    Çatışmalar konusunda Belarus'tan Ukrayna'ya suçlama yöneltildi. "Her şey Ukrayna'ya bağlı" diyen Lukaşenko, "Daha ileri gitmeye gerek yok" ifadesini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2022 - 11:01
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    Aleksandr Lukaşenko: Daha ileride nükleer savaş uçurumu var

    Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna savaşında Rusya'ya destek vermekle suçlanıyor.

    Lukaşenko, Ukrayna'da savaşın şiddetlendiği dönemde Moskova'da yüksek sesle dile getirilen nükleer savaş söylemlerini yineledi.

    "Anlaşmaya varmalıyız"

    Rusya, Ukrayna ve Batı'nın "nükleer savaş uçurumundan" kaçınmak için Ukrayna ihtilafını durdurma konusunda anlaşmaları gerektiğini söyleyen Lukaşenko, Kiev'in Moskova'nın taleplerini kabul etmesi gerektiğini savundu.

    Lukaşenko, "Ukrayna'daki bu karışıklığı, operasyonu ve savaşı durdurmalı, bir anlaşmaya varmalıyız. Duralım ve sonra yaşamaya nasıl devam edeceğimizi bulalım." dedi.

    "Daha ileride nükleer savaş uçurumu var"

    Nükleer savaş senaryolarına değinen Belarus lideri, "Daha ileri gitmeye gerek yok. Daha ileride nükleer savaş uçurumu var. Oraya gitmeye gerek yok." ifadelerini kullandı.

    "Savaşı kışkırttınız ve devam ettiriyorsunuz"

    Batı'yı Rusya ile çatışmaya girmek ve Ukrayna savaşını kışkırtmakla suçlayan Lukaşenko, "Savaşı kışkırttınız ve devam ettiriyorsunuz. Bu savaşın sebeplerini gördük. Rusya, NATO üyelerinin önüne geçmeseydi, örgütlenerek ona darbe vururdunuz." diye konuştu.

    Aleksandr Lukaşenko: Daha ileride nükleer savaş uçurumu var #1

    "Her şey Ukrayna'ya bağlı"

    AFP'ye konuşan 67 yaşındaki Belarus Devlet Başkanı, Kiev yetkililerinin Moskova ile müzakereleri yeniden başlatmaları ve taleplerini kabul etmeleri halinde savaşı sona erdirebilecekleri konusundaki ısrarını sürdürdü.

    "Her şey Ukrayna'ya bağlı." ifadesini kullanan Aleksandr Lukaşenko, "Şu anda, anın özelliği, bu savaşın Ukrayna için daha kabul edilebilir şartlarda sona erdirilebilmesidir." diye ekledi.


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