Aleksandr Lukaşenko: Rusya, füze üretiminde yardım edecek

Belarus lideri, Ukrayna'daki saldırılarda kullanılan İskender füzelerine benzer füzeler üreteceklerini söyledi. Lukaşenko, Rusya'dan yardım alacaklarını duyurdu.

Rusya ile Belarus, savunma alanında iş birliği yapmaya hazırlanıyor.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın, İskender tipi füze üretmelerine yardımcı olacağını söyledi.

Füze üretimine Rusya'dan destek

Savunma yetkilileriyle düzenlenen toplantıda konuşan Lukaşenko, Moskova'nın, kendilerine Rusya'nın İskender füzesine benzer bir füze de dahil olmak üzere füze üretimi konusunda yardım etmeyi kabul ettiğini duyurdu.

Lukaşenko, Ukrayna'daki olayların modern, son derece etkili silah ve malzemelere sahip birlikler barındırmanın önemini gösterdiğini vurguladı.

"İskender modeline benzer çok etkili bir füze"

"Yeni bir füze oluşturuyoruz" diyen Lukaşenko, "İskender modeline benzer çok etkili bir füze." ifadesini kullandı.

Bu konuda tam destek aldıklarını ifade eden Belarus lideri, Putin'in, Rusya uzay ajansı Roscosmos Başkanı Dmitry Rogozin'e Belarus'a gerekli desteği vermesini söylediğini bildirdi.

İskender füzeleri, Ukrayna'da kullanıldı

Reuters'ın haberine göre; Rusya, Ukrayna'da "özel operasyon" olarak adlandırdığı operasyon sırasında İskender füzelerini kullandı.

Belarus, Rusya'nın yakın bir müttefiki olarak biliniyor. Ancak Lukaşenko, mart ayında yaptığı açıklamada, operasyonda yer almadıklarını söylemişti.