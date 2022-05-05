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    Aleksis Çipras: Türkiye'ye karşı güvenlik garantileri olmalı

    Yunan siyasetçi, Atina yönetimine Türkiye konusunda yol göstermeye çalıştı.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 10:02
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    Aleksis Çipras: Türkiye'ye karşı güvenlik garantileri olmalı

    Yunanistan'daki ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak'ın (Syriza) lideri Aleksis Çipras, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetine çağrıda bulundu.

    Bölgede gerilimi artıran tarafın Yunanistan olduğu gerçeğini çarpıtmaya çalışan Çipras, ülkesi için güvenlik garantisi istedi.

    "F-16'ların Türkiye'ye verilmemesi talebi..."

    Çipras ayrıca, F-16 konusunda da Türkiye'ye karşı Atina'nın ABD ile "ne yapması gerektiğini" söyledi.

    "Miçotakis, sadece tokalaşma fotoğrafı için Biden ile görüşmemeli." diyen Çipras, "Yunanistan Başbakanı'nın ağzından Beyaz Saray'a F-16'ların Türkiye'ye verilmemesi talebi en resmi yoldan yapılmamalı." dedi.

    Türkiye'ye karşı güvenlik garantisi çağrısı yaptı

    Biden'a iletilmesi gereken talepleri sıralayan Yunan siyasetçi, Alpha News'a verdiği demeçte, "Yunanistan için Türkiye'ye karşı güvenlik garantileri olmalı." ifadesini kullandı.

    Ankara'nın diyalog çağrılarını geri çeviren Atina hükümeti, Ege ve Doğu Akdeniz'de her fırsatta gerilimi tırmandırma yolunu seçiyor.

    Aleksis Çipras: Türkiye ye karşı güvenlik garantileri olmalı #1


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