Aleksis Çipras'tan Miçotakis'e uyarı: Batı'nın ileri karakoluna dönüştük

Yunan ana muhalefet lideri Aleksis Çipras, ülkenin 'Batı'nın ileri karakolu' haline geldiğini belirterek "Eğer egemenliğimizi savunmamız gerekirse, kendimizi kandırmayalım bir başımıza olacağız" dedi.

Yunanistan, Ege Denizi'ndeki provokasyonlarına devam ederken bir yandan da olası operasyona karşı korkmaya başladı.

Uluslararası anlaşmalar gereği Yunanistan, silahlandırılmaması gereken adaları, uluslararası hukuku çiğneyerek askerlerle donatması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, uyarıda bulundu.

Erdoğan, "Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan'ı pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyorum." dedi.

Konuyla ilgili Yunanistan'ın ana muhalefet partisinden bir açıklama geldi.

Çipras, Miçotakis'i uyardı: Batı'nın ileri karakoluna dönüştük

Yunanistan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (SEB) yıllık olağan genel kuruluna katılan Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, burada yaptığı konuşmasında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in dış politikada izlediği yolun, Yunanistan'ı belirsizlik ve güvensizlik ortamına soktuğunu belirtti.

"Kendimizi kandırmayalım, bir başımıza olacağız"

Yunanistan'ın çözümün parçası olmak yerine, artık krizin parçası haline geldiğini ifade eden Çipras, "(Yunanistan) Doğu Akdeniz’in zor bir bölgesinde istikrar ve güven merkeziyken, Batı'nın ileri karakolu haline dönüştü. Aslında korunmasız bir karakola çünkü umarım olmaz ama eğer egemenliğimizi savunmamız gerekirse, kendimizi kandırmayalım, bir başımıza olacağız." diye konuştu.

"Ekonomik sonuçları olumsuz olacak"

AA'da yer alan habere göre Çipras, Yunanistan'ın Rusya'ya uyguladığı ambargolar nedeniyle ağır bir ekonomik bedel ödediğini belirterek, "Ukrayna'ya adalardan ve sınır bölgelerinden, ağır silahlar göndererek, Ukrayna'ya aktif bir şekilde müdahil olmamız, maalesef bizi savaşa doğrudan dahil olan ülkeler arasına koyuyor." dedi.

Yunanistan'da son yıllardaki hükümetlerin izlediği dogmaların, Miçotakis hükümetince değiştirildiğini dile getiren Çipras, "Komşularımızla karşıtlığımız sadece söylem seviyesinde kalsa, gerginlik artmasa bile, sonuçları ekonomi için de son derece olumsuz olacaktır, özellikle yazın." ifadesini kullandı.