Ali Laricani: Epstein şebekesi İran'a komplo kuruyor

Orta Doğu'daki gerginlik sürerken, karşılıklı açıklamalar da gelmeye devam ediyor..

ABD'de küçük kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş suçlusu Jeffrey Epstein'e atıfta bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani konuya ilişkin açıklamada bulundu.

11 Eylül'e benzer bir olay yaratmak istediklerini vurgulayan Laricani, terörist planlarına tamamen karşı olduklarını vurguladı.

Laricani, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

Epstein'ın şebekesinin kalan üyelerinin, 11 Eylül'e benzer bir olay yaratmak ve suçu İran'a atmak için bir komplo kurduklarını duydum. İran, bu tür terörist planlara temelden karşıdır ve Amerikan halkıyla hiçbir savaşı yoktur.