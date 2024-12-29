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AA

Azerbaycan Hava Yolları’na ait "Embraer 190" yolcu uçağı, Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düştü.

Yere çakılan ve alev alan kazada 38 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi ise yaralı olarak kurtulmayı başardı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada ön inceleme raporu, uçağın Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu ortaya koymuş, Azerbaycan Hava Yolları(AZAL)'da bu raporu doğrulamıştı.

ALİYEV'DEN AÇIKLAMA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'da düşen yolcu uçağının, Rus hava sahasındayken yerden açılan ateşle ağır hasar aldığını ve kontrol edilemez hale geldiğini açıkladı.

"RUSYA TAZMİNAT ÖDEMELİ"

Aliyev, düşürülen yolcu uçağı nedeniyle Rusya'nın, Azerbaycan'a tazminat ödemesi gerektiğini söyledi.

PUTİN'DEN ÖZÜR TELEFONU

Kremlin'in açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüşerek, Azerbaycan'a ait AZAL yolcu uçağının kazasına ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

Putin, kazanın Rus hava sahasında meydana gelmesi nedeniyle Aliyev'den özür diledi.

"UKRAYNA İHA'LARINI PÜSKÜRTTÜK"

Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileten Putin, görüşmede uçağın defalarca Grozni'ye inmeye çalıştığını ancak o sırada Grozni, Mozdok ve Vladikavkaz'ın Ukrayna savaş uçakları tarafından saldırıya uğradığını, Rusya'nın da Ukrayna İHA'larını püskürttüğünü ifade etti.