Alman avukatlardan Olaf Scholz'a suç duyurusu

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Almanya'da erken seçim sandığından resmi olmayan sonuçlara göre rakibi Friedrich Merz'in galip geldiği Olaf Scholz, zor günler yaşıyor.

Almanya tarihinin en popüler olmayan şansölyesi olarak anılan Scholz, giderayak hakkında yapılan bir suç duyurusu ile sarsıldı.

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde faaliyet gösteren bir avukatlık bürosu, Olaf Scholz hakkında Pakistan’dan 132 kişinin özel uçakla getirilmesi üzerine “Almanya’ya kaçak göçmen getirilmesine destek” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILSIN TALEBİ

Büro, Almanya’ya getirilen Afganistan vatandaşları arasında sadece birinin İslamabad’daki Almanya’nın diplomatik temsilciliğinde yerel personel olarak çalıştığına dikkat çekerek, Şansölye Scholz’un dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.

GİDERAYAK SUÇ DUYURUSU

Berlin Savcılığına yapılan suç duyurusunda, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin finansmanıyla bu şahısların Almanya’ya getirilmesi için hukuksal neden olmadığı da ileri sürüldü.

Aynı suç duyurusunda, Federal Polis Sendikası Başkanı Heiko Teggatz’ın şimdiye kadar Afganistan’dan gelenlerin önemli bir bölümünün sahte kimlik sahibi olduklarına dikkat çektiği de belirtilirken, düzenlenen özel uçak seferlerinin riskli olduğu da vurgulandı.