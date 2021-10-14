Alman basınından Merkel'e: Dondurucu soğukta bizi yalnız bırakıyor

Almanya'da yükselişe geçen enerji fiyatları karşısında Berlin hükümetinin gerekli önlemleri almadığı kaydedildi. Merkel'in, durumu görmezden geldiği belirtildi.

Avrupa, artan enerji fiyatlarıyla konuşuluyor.

Kıtada doğalgaz fiyatlarında yükselişler yaşanırken, Almanya'ya gaz aktaran enerji şirketi Uniper'in CEO'su Klaus-Dieter Maubach, geride bıraktığımız haftalarda yaptığı açıklamada, "Fiyatlar tarihi zirvede." dedi.

"MERKEL EN SOĞUK KIŞTA BİZİ YALNIZ MI BIRAKACAK" SORUSU

"Buzla kaplı Şansölye" başlığını atan Alman basınından Bild gazetesi, "Merkel, en soğuk kışta yükselen fiyatlarla bizi yalnız mı bırakacak?" sorusunu yöneltti.

"FİYATLAR REKORA KOŞUYOR"

Haberde, "Almanya'nın tamamı rekor bir kışa doğru titriyor. Akaryakıt, elektrik ve doğalgaz fiyatları rekora koşuyor." denildi.

"MERKEL DURUMU GÖRMEZDEN GELİYOR"

Yaşananlar karşısında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "durumu tamamen görmezden geldiği" belirtilerek, planlanmış bir önlem olmadığı kaydedildi.

Daha önce Almanya'da konuyla ilgili çıkan haberlerde, artan maliyetlere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in neden olduğu ifade edilmişti.

GECİKEN KUZEY AKIM 2 PROJESİ

Kuzey Akım 2 boru hattı projesi ile Rus gazının Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor. Ancak ABD'nin itirazları nedeniyle projede gecikmeler yaşandı.

"Putin şimdi Merkel'i Kuzey Akım 2'yi derhal işletmeye almaya çağırıyor." denilen haberde, Rus liderin, atılacak söz konusu adım sayesinde Avrupa enerji piyasasındaki gerilimin azalacağını söylediği aktarıldı.

MERKEL SİYASET SAHNESİNDEN ÇEKİLİYOR

Bu arada Almanya Başbakanı Merkel, 26 Eylül'de yapılan seçimlerde aday olmadı.

Merkel, 16 yıllık görev süresinin ardından emekliye ayrılmaya karar verdi.