Alman büyükelçinin Rus Dışişleri Bakanlığı'na girişini engelleme çabası Rus muhabirler, Almanya'nın Rusya Büyükelçisi Lambsdorff'un binaya girişini bir süre engelledi. Muhabirler, büyükelçiye Almanca olarak sorular yöneltti.

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AA & Ensonhaber

Rusya ile Almanya arasında yeni bir kriz patlak verdi.

Sızdırılan bir ses kaydında, Alman subaylarının Kırım Köprüsü'nü Taurus füzelerinin imha edip edemeyeceğiyle ilgili diyaloğu Moskova ile Berlin arasındaki ilişkilerin gerilmesine sebep oldu.

Bunun üzerine Almanya'nın Rusya Büyükelçisi Alexander Graf Lambsdorff, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Binaya girişini engellemeye çalıştılar

Lambsdorff'un bakanlık binasına girişi, Rus muhabirlerce bir süre engellendi.

Muhabirler, Lambsdorff'a Almanca olarak şu soruları yöneltti:

Neden Rus hedeflerine saldırı planlıyorsunuz? Rusya ile yeniden savaş mı istiyorsunuz?

"Almanya Rusya ile savaşa hazırlanıyor"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Almanya'nın Rusya ile savaşa hazırlandığını ileri sürmüştü.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bu konuşmalardan haberdar olup olmadığını kimsenin bilmediğini savunan Medvedev, farkında olmasalar ve böyle bir emir vermemiş olsalar bile, ordunun sivil yöneticiler adına savaşların başlatılması konusunda karar verebileceği veya onları teşvik edebileceğinin birçok örneğinin tarihte yer aldığını ifade etmişti.

Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman subaylarının 30 dakikalık ses kaydını yayınlamıştı.