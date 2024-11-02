Alman ekonomisi alarm veriyor: İlk teşhis hastalık izinleri

Haber Merkezi

Almanya'da çöküş mevsimi...

Almanya Federal İstatistik Ofisi, geçtiğimiz günlerde enflasyonun bir ay içinde yeniden yükselerek yüzde 2 'ye ulaştığını açıklamıştı.

Ülkede yaşanan ekonomik ve yapısal krize bir de düşen ihracatların eklenmesiyle birçok sektörde firmalar neredeyse iflasın eşiğine geldi.

İngiliz asıllı iş gazetesi Financial Times, Almanya'da alarm veren bu krizi manşetlerine taşıdı.

AVRUPA'NIN HASTA ADAMI ALMANYA

Gazete Almanya için, ekonomisi kötü olan devletler için kullanılan "Avrupa'nın hasta adamı" deyimi başlığını attı.

Haberde, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın rekabet gücü zarar gördüğü bilgisine yer verildi.

PATRONLARA GÖRE SEBEBİ HASTALIK İZNİ

Alman işverenleri ise ülkede yaşana krizi çalışanlarına bağlıyor.

Birçok Alman işveren, hastalıkla bağlantılı devamsızlıkların rekor seviyelere ulaştığını dile getirdi.

Yüksek seviyedeki hastalık izni nedeniyle ekonomik sıkıntıların arttığına inanan patronlar, özellikle Z kuşağının hastalık iznini olumsuz olarak kullandığını belirtiyor.

Milyonlarca Alman, Birleşik Krallık'ta görülen oranın neredeyse dört katı bir hızla işe gelmeyerek, ülkenin talihsiz “Avrupa’nın Hasta Adamı” unvanına yeni bir anlam katıyor.

2024 YILINDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Almanya’nın en büyük sağlık sigorta fonu olan Techniker Krankenkasse (TK) tarafından yapılan araştıraya göre Almanya'da çalışanlar, 2023 yılında hastalık nedeniyle ortalama 19,4 gün işe gitmedi.

Almanya bu süreçte teknik bir resesyonu büyük ölçüde atlatsa da ülke ekonomisi 2023 yılında %0,3 oranında daraldı ve 2024 yılı için %0,2’lik bir düşüş daha bekleniyor.

"HASTALIK İZNİ ALINMAZSA EKONOMİ BÜYÜR"

Almanya'da çalışanlar 2022 yılında 15 gün hastalık izni aldı.

Bu süre, aynı yıl Birleşik Krallık'ta çalışanların hastalık nedeniyle kaybettikleri 5,7 günden çok daha fazla.

Araştırma Temelli İlaç Şirketleri Alman Derneği (VFA), ortalamanın üzerinde bir hastalık izni alımının olmaması durumunda Almanya'nın 2023 yılında %0,5 oranında büyüyeceğini, bunun yerine hastalık izni yüzünden %0,3 oranında daraldığını öne sürüyor.

HASTALIK İZNİ VE EKONOMİ İLİŞKİSİ

Alman yasalarına göre çalışanlar, altı hafta sağlık izni alsalar da maaşları tam olarak ödeniyor.

Bu yasa kapsamında işe gelmediği halde maaşını almaya devam eden çalışanlar, 2023 yılında Almanya ekonomisine yaklaşık 26 milyar Euro’ya mal oldu.

Bu kayıp nedeniyle büyük firmaların patronları, yüksek hastalık izni oranları konusundan rahatsız olduklarını açıkça belirtiyor.