ABD Başkanı Trump'tan İran'a Güney Pars doğal gaz sahası uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki Güney Pars doğal gaz sahasını hedef alan saldırı ve İran'ın bu saldırıya karşı Katar'a yaptığı misillemeye ilişkin paylaşım yaptı.

İsrail'in Orta Doğu'da yaşananlara duyduğu öfke nedeniyle İran'daki Güney Pars doğal gaz sahasına saldırı düzenlediğini belirten Trump, "Saldırı, tesisin nispeten küçük bir bölümünü hedef aldı. ABD, bu saldırıdan haberdar değildi ve Katar'ın da hiçbir şekilde bu saldırıyla ilgisi yoktu. Hatta böyle bir saldırının gerçekleşeceğinden haberi bile yoktu" dedi.

Bu gerçeklerden haberdar olmayan İran'ın haksız ve adaletsiz bir şekilde Katar'daki bir sıvılaştırılmış doğal gaz tesisine saldırdığını söyleyen Trump, "İran, bu durumda tamamen masum olan Katar'a akılsızca saldırmaya devam etmediği sürece İsrail, son derece önemli ve değerli olan Güney Pars doğal gaz sahasına başka hiçbir saldırı gerçekleştirmeyecek" ifadelerini kullandı.

İRAN'I UYARDI: TAMAMINI VURURUZ

İran'a Katar'ın enerji tesislerine yönelik saldırıları tekrarlamama uyarısı yapan Trump, "Böyle bir durum tekrarlanırsa ABD, İsrail'in yardımı ya da rızasıyla veya bu olmadan Güney Pars doğal gaz sahasının tamamını İran'ın daha önce hiç görmediği bir güç ve şiddetle vuracak" dedi.

İran'ın geleceği üzerindeki uzun vadeli etkileri nedeniyle bu düzeyde bir şiddet ve yıkıma izin vermek istemediğinin altını çizen Trump, "Ancak Katar'ın LNG tesisine tekrar saldırı düzenlenirse bunu yapmaktan çekinmeyeceğim" uyarısında bulundu.