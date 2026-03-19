İran'da güvenlik görevlilerini öldürmekle suçlanan 3 kişi idam edildi

İran'da sokak olaylarında 2 emniyet görevlisini öldürdükleri gerekçesiyle idama mahkum edilen 3 kişinin cezası infaz edildi.
İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.
Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.
ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 858 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.
3 KİŞİ İDAM EDİLDİ
İran devlet televizyonu, yargı makamlarından yapılan yazılı açıklamayı paylaştı.
Açıklamada 3 kişinin olaylar sırasında iki ayrı bölgede kesici aletlerle saldırı düzenleyerek emniyet mensuplarından Abbas Esedi ile Muhammed Kasımi Hemapur'u öldürdükleri suçlamasıyla idama mahkum edildikleri belirtildi.
Sanıklar hakkında verilen idam kararının bu sabah infaz edildiği duyuruldu.