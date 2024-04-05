Alman polisinden tedarik sıkıntısına soyunma tepkisi: Üniformalarını çıkardılar Bavyera'da aylardır üniforma temin edemeyen polisler, tepkilerini soyunarak yetkililere iletti.

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ensonhaber.com

Almanya'nın Bavyera eyaletinde polis memurları, yaşadıkları sıkıntıya soyunarak dikkat çekti.

Eyalette görevli polisler, üniforma tedariğinde sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Avrupa ülkesindeki sorunun aylardır çözülemediği belirtiliyor. Meselenin kaynağı olarak ise tedarik zinciri gösterildi.

Kıyafet temin etmekte güçlük çeken polisler, bu soruna vurgu yapmak için pantolonlarını çıkararak video çekti.

Aylardır üniforma bekliyorlar

Deutsche Welle'in aktardığına göre polisler, dört ve altı ay gibi uzun bir süredir üniforma beklediklerini söyledi.

Alman Polis Birliği, yaşanan aksilik konusunda açıklama yaparken, ceket ve pantolon gibi 21 farklı kıyafetin stoklarda olmadığını bildirdi.

"Kelimenin tam anlamıyla pantolonsuz kalabilirler"

Sendika, söz konusu eyalet yönetiminden bu soruna çözüm bulmasını bekliyor. Bavyera'ya göre gecikmelerin nedeni, tedarik zincirindeki aksamalar şeklinde belirtildi.

Açıklamada, "Bavyera polisi çıplak ve kelimenin tam anlamıyla pantolonsuz kalabilir." denildi.

Teslimat lojistiğinde değişiklik yapılacak

2020 yılından bu yana kalite eksikliğinden ziyade üniforma sıkıntısının gündemde olduğu belirtiliyor.

Eyalet yetkilileri, tedariklerin dışarıdan sağlanmasının ardından teslimat lojistiğini artık kendilerinin üstleneceğini anlattı.

Yeni lojistik merkezi için 2030 hedefi

İçişleri Bakanlığı temsilcileri, tedarik ve teslimatı olumsuz yönde etkileyen diğer faktörler olarak koronavirüs pandemisine ve Ukrayna'daki savaşa dikkat çekti.

2030 yılına kadar Bavyera'da yeni bir lojistik merkezinin faaliyete geçeceği ve dış tedarikçilere bağımlılığın azaltılacağı vurgulandı.

Belirsizlik devam ediyor

Polis üniformalarına ilişkin durumun iyileşip iyileşmeyeceği veya kötüleşmeye devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.