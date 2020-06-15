Alman turistler, Türkiye'ye gelmekte ısrarcı

Alman Seyahat Acenteleri Başkanı Fiebig, hükümete seyahat uyarısını kaldırma çağrısı yaptı.

Alman turizmciler, koronavirüs nedeniyle yasaklanan Türkiye uçuşlarının yeniden başlatılmasını istedi.

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Berlin yönetimine koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelere yönelik seyahat uyarısının hızlı şekilde kaldırılması çağrısında bulundu.

Fiebig, yaptığı yazılı açıklamada, Alman hükümetinin Avrupa ülkelerine bugünden itibaren seyahat uyarısını kaldırdığına işaret ederek bunun ilk adım olduğunu söyledi.

"AB DIŞI ÜLKELERE YASAĞI KALDIRIN" ÇAĞRISI

Bu uyarının AB dışındaki ülkeler için de hızlı şekilde kaldırılmasını isteyen Fiebig, "Vaka sayıları ve sağlık sisteminin durumu uyarının kaldırılmasına izin veriyorsa bu ülkelere seyahat yapılmasının mümkün olması lazım." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'YE YASAK, KAYIP ANLAMINA GELİYOR"

DRV’nin hesaplarına göre seyahat kısıtlamalarından dolayı mart ortasından haziran sonuna kadar Alman turizm sektörünün 10.8 milyar euro kayıp yaşadığını vurgulayan Fiebig, "Türkiye, Tunus ve Mısır gibi popüler yaz destinasyonlarını da içeren Avrupa dışındaki ülkelere yönelik seyahat uyarısının uzatılması, temmuz ve ağustosta 9 milyar euro daha kayıp anlamına geliyor.” şeklinde konuştu.

"SEKTÖR 20 MİLYAR EURO KAYIP YAŞAYACAK" UYARISI

Fiebig, böylelikle sektörün yaklaşık 20 milyar euro kayıp yaşayacağına dikkati çekti. Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle mart ortasında dünya geneli için yaptığı seyahat uyarısını bugünden itibaren AB ülkeleri, İngiltere ve Schengen ülkeleri için kaldırmıştı. AB dışındaki ülkelere yönelik “seyahat uyarısı” ise ağustos sonuna kadar uzatılmıştı.

ÇAVUŞOĞLU: ALMAN, RUS DOSTLARIMIZ GELMEK İSTİYOR

Turizm sezonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz biliyoruz ki Alman, Rus dostlarımız Türkiye’ye gelmek istiyor. Pandemi konusunda da diğer alternatif ülkelerdeki seviyeyi vaka ve diğer rakamlarla, sağlık kapasiteleriyle bizi kıyasladıkları zaman Türkiye ön plana çıkıyor. Bu nedenle gelmek istiyorlar. Gelmek istiyorlarsa da birlikte çalışmamız lazım." ifadelerini kullanmıştı.