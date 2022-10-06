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    Almanların büyük çoğunluğunun ekonomiye bakış açısı kötümser

    Almanya'da yapılan bir ankete göre toplumun çoğunluğu, ekonomik duruma olumsuz bakıyor. Ayrıca vatandaşların fiyat artışlarına ilişkin endişelerin de yüksek olduğu belirtildi.
    • 06.10.2022 - 20:38
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    Almanların büyük çoğunluğunun ekonomiye bakış açısı kötümser

    Almanya'da piyasa araştırmacısı Infratest Dimap tarafından "ARD-Deutschlandtrend" için bir anket çalışması yapıldı.

    Anketin sonucuna göre, her beş kişiden dördü mevcut ekonomik durumu "kötü" olarak değerlendiriyor.

    2009'dan bu yana en kötü durumda

    Verilerin, ülkedeki ekonomik durum değerlendirmesinin 2009'dan bu yana en kötü durumda olduğunu gösterdiği Almanya'da yaşayanların sadece yüzde 20'sinin ekonomik durumu iyi olarak tanımladıkları ifade edildi.

    Ankete katılanların yüzde 53'ünün Almanya'daki ekonomik durumun bir yıl içinde bugünkünden daha kötü olacağına inandığı belirtildi.

    Almanların büyük çoğunluğunun ekonomiye bakış açısı kötümser #1

    Faturalar konusunda endişeliler

    Öte yandan, anket sonucuna göre fiyat artışlarına ilişkin endişelerin de yüksek olduğu, katılanların yüzde 57'sinin faturalarını ödeyemeyecek duruma gelmekten aşırı derecede endişe duydukları kaydedildi.

    AA'nın haberine göre; ayrıca ankete katılanların yüzde 70'nin federal hükümetin enerji arzını güvence altına alma konusundaki çalışmalarından da memnun olmadıkları belirtildi.

    Almanların büyük çoğunluğunun ekonomiye bakış açısı kötümser #2


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