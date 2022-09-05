Petrol
95.78
2.97%
Euro
18.0967
-0.12%
Dolar
18.2191
0.10%
Altın
1.001
-0.08%
Borsa
3358
0.00%
Bitcoin
363.583
-0.49%
BTXN Coin
5.16
-0.95%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 22 C

    Almanya, 2 nükleer santralini acil durum rezervi olarak tutacak

    Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ülkede yaşanan enerji krizine karşı alınacak yeni bir tedbiri açıkladı.
    • 05.09.2022 - 22:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya, 2 nükleer santralini acil durum rezervi olarak tutacak

    Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle patlak veren enerji krizine karşı Almanya’dan nükleer santral adımı geldi.

    Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck yaptığı açıklamada, ülkedeki 3 nükleer santralden 2’sinin Nisan 2023’ün ortasına kadar acil durum rezervi olarak tutulacağını duyurdu.

    2 nükleer santral acil durum rezervi olacak

    Habeck, Baden-Württemberg'deki Neckarwestheim ve Bavyera'daki Isar 2 nükleer santrallerinin başlangıçta planlanandan daha uzun çalışmasına izin verilmesi yönündeki kararın haklı ve gerekli olduğunu savundu.

    Almanya, 2 nükleer santralini acil durum rezervi olarak tutacak #1

    "Yeterince enerjimiz var"

    Habeck, "Almanya'da yeterince enerjimiz var ve Avrupalı komşularımıza da bu enerjiyi sağlıyoruz" dedi.

    İHA'nın haberine göre, olabileceklerin en kötüsünden yola çıktıklarını dile getiren Habeck, "En iyisini umabileceğimiz bir durumda değiliz, en kötüsünü beklemek zorundayız" ifadelerini kullanarak, "Her zaman megavat saat gaz başına 300 avronun aşırı bir senaryo olduğunu düşündük. Son haftalarda fiyat 300 avronun üzerine çıktı ve arada 350 avroluk zirveler yaşadık" dedi.

    "Nükleer enerjinin aşamalı olarak kaldırılmasına bağlıyız"

    Alman nükleer santrallerinin çalışmaya devam edebilmesi için yasada bir değişiklik yapılması gerektiğini söyleyen Habeck, Almanya'da kalan son 3 nükleer santralin kalıcı olarak daha uzun süre işletilmesini reddetti.

    Nükleer enerjinin ortadan kaldırılması gerektiğine değinen Habeck, “Atom Enerjisi Yasasında düzenlendiği gibi nükleer enerjinin aşamalı olarak kaldırılmasına bağlıyız” dedi.

    Almanya, 2 nükleer santralini acil durum rezervi olarak tutacak #2


    İlginizi Çekebilir

    4 Eylül 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    4 Eylül 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Türkiye - Belçika basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
    Basketbol

    Türkiye - Belçika basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Görüş Bildir