Almanya: AB, Rusya'ya yaptırımlar konusunda parçalanıyor

Ekonomi Bakanı Habeck, "Avrupa'nın birlik olması halinde neler olabileceğini gördük" dedi. Diğer taraftan Habeck, yaptırımlar konusundaki anlaşmazlığa dikkati çekti.

Avrupa Birliği (AB) içinde bazı ülkeler, Rusya'ya petrol ve doğalgaz konusunda önemli oranda bağımlı ve bu ülkeye yaptırımlara karşı çıkıyor.

Bu durum, Moskova'yı yeni ambargolarla hedef almak isteyen Brüksel'in işini zorlaştırıyor.

"AB parçalanıyor" uyarısı

Bugün başlayacak iki günlük AB Liderler Zirvesi öncesi, Macaristan, Slovakya ve Çekya’nın karşı çıkması nedeniyle Rus petrolüne yaptırım konusunda anlaşma sağlanamadı.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusundaki birliğinin “parçalanmaya başladığını" söyledi.

"Avrupa'nın birlik olması halinde neler olabileceğini gördük"

Habeck, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra Avrupa'nın birlik olması halinde neler olabileceğini gördük." dedi.

Tablonun bu şekilde sürmesini umduğunu dile getiren Habeck, "Ancak, parçalanmaya başladı bile." ifadesini kullandı.

"Bu gücü kullanabiliriz"

Financial Times'ın haberine göre, Habeck'in açıklaması, AB'nin Ukrayna savaşından dolayı Moskova'ya uygulanan yaptırımları uzatmanın yeni yolunu bulmadaki zorlukların altını çiziyor.

Alman Bakan, "Avrupa hâlâ olağanüstü ekonomik güce sahip devasa bir ekonomik bölge. Birleştiğinde, bu gücü kullanabilir." diye konuştu.