John Hopkins Üniversitesi’nden fahri doktora unvanını alan Almanya Başbakanı Şansölye Angela Merkel, doktora cübbesini giydi ancak boynuna asacağı kısmı takmakta bir hayli zorlandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, John Hopkins Üniversitesi’nden fahri doktora unvanı aldığı törende zor anlar yaşadı.

Doktora cübbesi giyen Merkel, boyunluğu takmak için uzun süre uğraştı.

MERKEL'İN CÜBBEYLE İMTİHANI

Sonunda akademisyenin yardımıyla takmayı başarınca da salondakiler tarafından alkışlandı.

Akademisyenlerin yardımıyla rahat bir nefes alan Merkel'in cübbe ile mücadele ettiği o anlar böyle görüntülendi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in cübbeyle mücadelesi VİDEO

<br />

TOPLANTIDA UYUDU

Öte yandan Almanya Başbakanı Merkel, geçtiğimiz günlerde katıldığı çevrimiçi bir toplantıda uyuyakalmıştı.

Merkel'in uyuyakalması sosyal medyada çeşitli esprilere konu olmuştu.

Angela Merkel, çevrim içi toplantıda uyukladı VİDEO