Almanya Başbakanı Merz: İsrail'in Gazze'deki tutumu kabul edilemez

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İSRAİL ORDUSUNUN ORADAKİ TUTUMU KABUL EDİLEMEZ"

Merz, "Gazze Şeridi'ndeki sivil halka gerekli insani yardımın sağlanması çağrımı yinelemek istiyorum. İsrail ordusunun oradaki tutumu kabul edilemez." dedi.

Alman Şansölye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile geçen hafta uzun bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Kendisine, İsrail hükümetinin Gazze politikasını paylaşmadığımızı çok açık ve net bir şekilde söyledim. Hükümetimiz bu konuda her zaman net bir tavır sergiledi ve bugün de hiçbir şey değişmedi." ifadelerini kullandı.

Merz, Gazze'deki sivil halkın yaşadığı büyük sıkıntıyı gördüklerini aktardı.

ABD'DEN, UKRAYNA İÇİN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ALIMI

Alman Başbakan, ülkesinin Ukrayna için ABD'den satın alacağı Patriot hava savunma sistemlerine ilişkin, "ABD'nin, Almanya'ya ve Avrupa Birliği'ne teslim etme konusunda genel bir taahhüdü var. Mevcut Patriot sistemlerini kendi inisiyatifimizle Ukrayna'ya teslim edeceğiz. Bu nedenle teslimatı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Ancak istenen Patriotların henüz tedarik edilmediğini söyleyen Merz, ABD hükümetiyle bu sistemin nereden geleceği konusunda görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.

Norveç ile güvenlik politikası ve işbirliğini daha da derinleştirme konusunda ortak bildiri imzaladıklarını belirten Merz, özellikle savunma alanındaki işbirliğini genişletmek istediklerinin altını çizdi.

Merz, Norveç'in, Avrupa'nın uzaya bağımsız erişimi konusunda önemli katkı sağladığını kaydederek, Norveç'i "uzaya açılan bir kapı" olarak nitelendirdi.

NORVEÇ, PATRİOT ALIMINA KATKI SAĞLAYACAK

Norveç Başbakanı Store de ülkesinin, Ukrayna'nın hava savunması için ek finansman sağlamaya hazır olduğunu, bunu Almanya ile yakın işbirliği içinde yapmayı planladıklarını söyledi.

Ancak her şeyin net olması gerektiğini ifade eden Store, "Eğer her şey yolunda giderse, ki umarım yakında gider, Norveç faturayı paylaşmaya hazır. Önemli bir katkı sağlayacağız." dedi.

Bunun sunabilecekleri belirgin bir çözüm olduğuna değinen Store, bunu güvendikleri ve tanıdıkları bir ortakla (Almanya) yapacaklarını belirterek, "Bu yüzden bunu bütçemizde ayırdık, böylece hızlı bir şekilde sağlayabiliriz." diye konuştu.

Store, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin ise bu bölgedeki hiçbir savaşın diğer ülkeler için sonuçsuz kalmayacağını kaydetti.